Samsun Meyve Üretiminde İlk Sıralarda Yer Alıyor

Tarım şehri olan Samsun, birçok meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun fındık üretiminde Türkiye 3'üncüsü, kivi üretiminde 5'inci, armut üretiminde de 6'ncı sırada yer alıyor. Samsun ayrıca, ceviz, elma, kiraz ve şeftali üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de üretilen 515 bin ton fındığın 66 bin 363 tonu Samsun'da üretiliyor. Bu Türkiye'nin yıllık fındık üretiminin yüzde 12,89'una tekamül ediyor. Türkiye'de üretilen 61 bin 920 ton kivinin 5 bin 401 tonu yine Samsun'da üretiliyor. Türkiye'deki kivilerin yüzde 8,72'si Samsun'da üretiliyor. Yılda 519 bin 451 ton armudun da 9 bin 361 bin tonu Samsun'da üretiliyor.

Samsun'da ayrıca yılda 2 bin 903 ton ceviz, 17 bin 476 ton elma, 2 bin 903 ton kiraz ve 12 bin 387 ton şeftali üretiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA