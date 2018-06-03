Samsun Mescit, Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
Samsun Mescit, yangında kullanılmaz hale geldiMescit, yangında kullanılmaz hale geldiSamsun'un Bafra ilçesinde tek katlı mescit, sabaha karşı çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Samsun Mescit, yangında kullanılmaz hale geldi
Mescit, yangında kullanılmaz hale geldi
Samsun'un Bafra ilçesinde tek katlı mescit, sabaha karşı çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Alparslan Mahallesi Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde tek katlı mescitte saat 04.00 sırlarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Mescidin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.