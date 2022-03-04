Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce Samsun merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 5. maddesine muhalefet" suçundan 20 şüpheliye ait ev ve adresler ile 3 araçta arama yapıldı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheli, Covid-19 dolayısıyla karantinada oldukları için daha sonra ifadeleri alınmak üzere savcının talimatı doğrultusunda evlerine gönderilirken, 7 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aralarında kadınların da bulunduğu 11 şüpheli ise sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 9 kişi ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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