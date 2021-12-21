Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik yaklaşık 4 aylık çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışma sürdüren ekipler, belirledikleri şüphelilerin herhangi bir işte çalışmadıkları halde lüks hayat yaşadıklarını ve banka hesaplarında 10 milyon liralık para hareketi bulunduğunu ortaya çıkardı.

Şüphelilerin yurt dışı menşeli yasa dışı bahis sitelerinin bayiliğini yaparak bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden ekipler, Samsun, Ankara, Erzurum ve Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler 4 tabanca, 25 fişek, 17 bin lira para, çok sayıda senet ve banka kartlarıyla dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.Y, B.A, S.C, S.A, A.G, V.Y, A.C, G.Ü, N.B, B.A, E.D, M.Y.T, A.G. ve B.K. emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet