Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede
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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ: Samsun Adalet Sarayı dış genel planı Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

07.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:12
Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ:

Adalet Sarayı dış genel planı

Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen 23 zanlı, 4 Şubat'ta Samsun, İstanbul, Ordu ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede
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