Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyede
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen 23 zanlı, 4 Şubat'ta Samsun, İstanbul, Ordu ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.