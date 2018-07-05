Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun merkez olmak üzere Giresun ve Amasya'da 29 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.