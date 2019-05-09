Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ali Eray B. ve Batuhan G'yi Samsun'da, Fırat Y'yi Amasya'da, İsmail G'yi de Antalya'da gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapana ekipler, bir miktar esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA