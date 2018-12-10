Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun ve Hatay'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda 224,25 gram sentetik uyuşturucu, bin 193 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap, 1,48 gram esrar, bir uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.