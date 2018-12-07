Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik Samsun ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Samsun'da Coşkun S, Nami S, Hazar K. ve Davut T. ile Hatay'da Onur K'ye ait adreslerde yapılan aramada 224,25 gram sentetik uyuşturucu, bin 193 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap, 1,48 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.