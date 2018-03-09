Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
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Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

SAMSUN ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

SAMSUN ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Samsun ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 289 gram bonzai, 281 ecstasy, 552 gram esrar ile suçtan elde edilen 1220 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Samsun

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