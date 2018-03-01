Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Samsun'un Terme, İlkadım ve Canik ilçeleri ile Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.