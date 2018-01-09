Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun merkezli olarak 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vezirköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 2 aydır yürüttüğü istihbarat çalışmasının ardından Samsun merkez ve Vezirköprü ilçesi ile Amasya ve İstanbul'da 29 ekip, 91 personelle belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yapılan aramalarda paketler halinde yaklaşık 24 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar maddesi ve 307 uyuşturucu hap ele geçirdi.