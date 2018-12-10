Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonda 6 Kişi Adliyede

Samsun merkezli Hatay'ı da kapsayan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu 3 gün önce Samsun il merkezi ile Hatay'da eş zamanlı operasyonla toplam 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde satışa hazır 224,25 gram bonzai, bin 193 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap, 1,48 gram esrar, 1 adet ekstasy hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira paraya el konuldu.

Polisteki sorgusu tamamlanan 1 kişi savcının talimatı sonucu serbest bırakılırken, 6 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN