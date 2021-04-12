Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest
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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli ise gözaltı süreleri uzatılarak yeniden emniyete götürüldü.

Kentte organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, 9 Mart'ta, kasten adam öldürme ve azmettirme, nitelikli yağma, silahlı tehdit, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu ve silah ticareti ile hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik Samsun merkez ile İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 60 ekip, 206 personelle eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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