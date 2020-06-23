Samsun merkezli sokak satılarına uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
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Samsun merkezli sokak satılarına uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Samsun merkezli Amasya ve Uşak illerini de kapsayan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli sokak satılarına uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
23.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:10

Samsun merkezli Amasya ve Uşak illerini de kapsayan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun merkezli olmak üzere Amasya ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla bağlantılı yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 2 kilo 231,92 gram bonzai, 44,2 gram esrar maddesi, 18,25 gram skunk maddesi, 663 adet ecstasy hap, 11,21 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 977 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız tüfek, 29 adet dolu tüfek kartuşu, 3 bin 10 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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