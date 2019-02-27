Samsun Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun ve Sinop'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Bir süredir devam eden çalışma sonucu Samsun merkez, Alaçam ilçesi ve Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 38 değişik çaplarda tabanca fişeği, kurusıkıdan bozma tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 boş kovan, 3 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 12 adet fişek, tek kırma tüfek namlusu ve çift kırma tüfek namlusu ele geçirdi.

Operasyonda, Ertekin K, Burhan B, Yılmaz G. ve Nesimi Ş. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA