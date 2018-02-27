Samsun Merkezli Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı

SAMSUN merkezli 3 ilde polisin eş zamanlı düzenlediği ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ile Tokat, Trabzon ve Kocaeli'nde ruhsatsız silah ticareti ile ilgili belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 mavzer uzun namlulu piyade tüfeği, 34 mavzer fişeği ve 174 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun'a getirildi. Soruşturma devam ediyor.

- Samsun