Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı - Haber

Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:26
Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi yakalandı

merkezli 4 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun ile Amasya, Artvin ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurdukları veya taşıdıkları" iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 9 ruhsatsız tabanca,

14 tabanca şarjörü ve 314 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler