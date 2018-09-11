Samsun Merkezli Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun merkezli iki ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticaretiyle ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay çalışma yürüten polis, şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslerde yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca, 52 şarjör, 538 tabanca fişeği, 28 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 160 kurusıkı tabanca fişeği, 3 tabanca namlusu, 66 tüfek kartuşu ve havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.