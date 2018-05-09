Samsun Merkezli Oto Hırsızlığı Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde oto hırsızlarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat'ta Tekkeköy ilçesinde yabancı bir şirkete ait dorsenin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Dorsenin, il dışından gelen kişilerce satın aldıkları çekiciyle park halinde bulunduğu yerden çalındığını tespit eden ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler S.P. ve M.G. İstanbul'da, K.K. ise Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli'de bulunan dorse ise sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.