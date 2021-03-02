Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
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Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede

02.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:54

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlardan 31'i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlardan 31'i daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan ve gözaltı süreleri uzatılan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 31 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 23 Şubat'ta, organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan biri savcılıktan, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Zanlıların kasten öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit ile ihaleye fesat karıştırma, nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu ticareti ve kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, suçlunun kayrılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri öne sürülmüştü.

Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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