Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlardan 8'i daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan ve gözaltı süreleri uzatılan 40 zanlıdan 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik Samsun merkezi ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 23 Şubat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 60 şüpheli gözaltına alınmış, 21 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin daha gözaltına alınması ile yakalananların sayısı 61'e yükselmişti.

Zanlıların kasten öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit ile ihaleye fesat karıştırma, nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu ticareti ve kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, suçlunun kayrılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun