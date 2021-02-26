Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda 39 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheliden 39'unun gözaltı süresi uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 60 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si çarşı ve mahalle bekçisi 21 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A, Fatsa Ticaret Borsası Başkanı A.F. ve 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlıların gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Polis ekiplerinin, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 23 Şubat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çalışmada, silahlı organize suç örgütünün kasten öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit ile ihaleye fesat karıştırma, nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu ticareti ve kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması suçlarının işlendiği tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek