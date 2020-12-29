Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

29.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:16
Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 26 Aralık'ta Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

"Örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 kişiden 111 bin lira menfaat sağlayanlara yönelik Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alınmış, suçtan elde edildiği belirlenen 11 bin 730 liraya el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mehmet Nuri Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Domagoj Vida Güven Yalçın Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:16:56. #1.14#
title