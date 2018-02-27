Samsun Merkezli Kaçak Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
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Samsun Merkezli Kaçak Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Merkezli Kaçak Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Tokat, Trabzon ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ticareti ile ilgili yürütülen planlı çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet mavzer uzun namlulu piyade tüfeği, 34 adet mavzer fişeği, 174 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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