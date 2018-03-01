Samsun Merkezli Kaçak Silah Operasyonu
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun merkezli olmak üzere Tokat, Trabzon ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.