Samsun Merkezli Kaçak Silah Operasyonu

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun merkezli olmak üzere Tokat, Trabzon ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.