Samsun Merkezli Kaçak Silah Operasyonu

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkez olmak üzere Tokat, Trabzon ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda ruhsatsız 6 tabanca ve 2 av tüfeği, mavzer uzun namlulu piyade tüfeği ve buna ait 34 fişek ile 174 tabanca fişeği ele geçirildi.