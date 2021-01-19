Samsun merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyede
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Samsun merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyede

19.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:21
Samsun merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyede

Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da enerji nakil hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da enerji nakil hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye getirildi.

Çalınan kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenilirken örgütlü şekilde hırsızlık yapan şüphelilerin daha çok, yapımı süren cezaevi ve TOKİ inşaatlarını hedef seçtikleri belirlendi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile JASAT timleri tarafından Samsun'un yanı sıra Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, enerji nakil hatları kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, 4 bin metre bakır telefon kablosu, 13 cep telefonu, 20 SIM kart, flaş bellek ve hafıza kartları ele geçirilmiş, şüphelilerin Samsun, Adıyaman, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da enerji nakil hatlarından kablo çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edilmişti.

Bu arada firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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