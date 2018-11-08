Samsun Merkezli Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 18 Gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kablo hırsızlığıyla ilgili operasyonda 14'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun merkez ile Kavak ilçesinde kablo hırsızlığıyla ilgili yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu 2 ay süren çalışmalarda bu sabah Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 60 ayrı ekip ile 200 polisin katıldığı operasyonda, Samsun'da 2 kişi, İstanbul'da 14 kişi, Ordu ve Diyarbakır'da ise 1'er kişi olmak üzere toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Samsun merkez ile Kavak ilçesinde, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo çaldıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN