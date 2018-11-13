Samsun Merkezli "Kablo Hırsızlığı" Operasyonu

Samsun merkezli 4 ilde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince Samsun, Ordu, Diyarbakır ve İstanbul'da, 60 ekip ve 200 personelle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 13 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, zanlılardan M.C.T'nin evinde, kablo hırsızlığından temin edildiği değerlendirilen 40 bin 800 liraya el konuldu.

Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da yaklaşık 2 aydır fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden gerçekleştirilen kablo hırsızlıklarına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüten ekipler, 8 Kasım'da operasyon düzenlemiş, 18 şüpheli "nitelikli hırsızlık" suçundan gözaltına alınmıştı.