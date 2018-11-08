Samsun Merkezli "Kablo Hırsızlığı" Operasyonu

Samsun merkezli 4 ilde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden gerçekleştirilen kablo hırsızlıklarına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü.

Hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Samsun, Ordu, Diyarbakır ve İstanbul'da, 60 ekip ve 200 personelle operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 şüpheli, "nitelikli hırsızlık" suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.