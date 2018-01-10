Samsun Merkezli Fuhuş Operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, internet üzerinden ilan vererek fuhuş yapan 19 kadın ile travestinin mağdur olarak ifadesini almak için çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, "eskort sitesi" yönetici olduğu öne sürülen Elif K. (38) ve Adem Y'yi (34) Samsun, Halil E'yi ise Antalya'da yakaladı.

"Fuhuş için yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve fuhuştan elde edilen gelirden maddi menfaat sağlamak" suçlarından gözaltına alınan alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.