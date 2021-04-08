Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından Samsun, İstanbul, İzmir ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

5 Nisan'da düzenlenen operasyonda, aralarında araştırma görevlisi, avukat, kapatılan polis akademisinin öğrencisi, ihraç edilen polis memurunun da aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 3'ü yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olması nedeniyle evlerinde karantinaya alınmak üzere serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız