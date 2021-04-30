Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında emekli albay ile meslekten ihraç edilen yüzbaşının da bulunduğu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında emekli albay ile meslekten ihraç edilen yüzbaşının da bulunduğu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Samsun ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda emekli albay T.G, meslekten ihraç edilen yüzbaşı A.T. ve kapatılan askeri okul öğrencileri H.U. ve S.Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Özcan Deniz Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:11:20. #1.14#

title