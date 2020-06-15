Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
15.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:50

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Terme ilçesi ile İstanbul ve Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, terör örgütüne müzahir iş yerinde SGK kayıtlarının bulunduğunun tespit edildiği ve birinin aktif öğretmen olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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