Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

18.10.2019 09:48

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Önceki gün düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 10 zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA