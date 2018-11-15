Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün kapatılan müzahir kurum çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan R.Y. ve Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu öne sürülen 8 şüpheli, Samsun'un Çarşamba ilçesi ile İstanbul ve Ankara'da iki gün önce gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.