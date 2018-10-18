Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgüte ait kapatılan kurumlarda öğretmenlik yapan 2'si kadın 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Sivas, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin'de dün operasyon düzenlemiş, Bank Asya'da hesapları bulunduğu, dernek üyesi oldukları ve Zaman gazetesi protestolarına katıldıkları tespit edilen örgüte ait kapatılan kurumlarda öğretmenlik yapan 9 kişi gözaltına alınmıştı.