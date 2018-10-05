Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, terör örgütüne ait kapatılan kurumların çalışanı 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce Samsun, Sinop ve Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bazıları örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve sosyal medyada FETÖ'ye ait paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye dün sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.