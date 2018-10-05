Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgüte ait kapatılan kurumların çalışanı 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce Samsun, Sinop ve Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bazıları örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve sosyal medyada FETÖ'ye ait paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.