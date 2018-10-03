Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Sinop ve Kars'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüte ait kapatılan kurumların çalışanı 5'i kadın 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asyada hesapları bulunduğu ve sosyal medyada FETÖ'ye ait paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

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