Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
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Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun ve Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun ve Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun ve Çorum'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışan Yasemin K. Çarşamba ilçesinde, Hatice K. kent merkezinde, Emrah I. ise Çorum'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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