Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede
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Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede

08.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:02

Samsun merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 eski emniyet mensubundan 11'i adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 eski emniyet mensubundan 11'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerden 11'i adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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