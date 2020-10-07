Son dakika haberi... Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e çıktı

07.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:31
Son dakika haberi... Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e çıktı

Son dakika haberi: Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerin sayısı 21'e çıktı.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerin sayısı 21'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda adreslerinde olmadıkları tespit edilen 5 eski polis daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e çıkmış odu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özgü Namal Ercan Kesal Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Erol Bulut Arda Turan Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e çıktı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:49:21. #1.15#
title