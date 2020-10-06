Son dakika haberleri | Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski emniyet mensubu gözaltına alındı
06.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:37
Gelen son dakika haberine göre Samsun merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.
Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan AKGÜN