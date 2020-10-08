Son dakika! FETÖ operasyonunda 11 eski polise adli kontrol
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Son dakika! FETÖ operasyonunda 11 eski polise adli kontrol

08.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:19
Son dakika! FETÖ operasyonunda 11 eski polise adli kontrol

Son dakika haberine göre Samsun merkezli 8 ilde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 eski polisten 11'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Samsun merkezli 8 ilde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 eski polisten 11'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 11 eski polis bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 11 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Bilek

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