Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

03.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:00

- Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Samsun merkezli İstanbul ve Çorum illerini de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı...

- Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul ve Çorum illerini de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanların aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli Bafra ilçesi, İstanbul ve Çorum illerini kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanların aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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