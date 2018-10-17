Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

- Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltıSAMSUN - Samsun merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

- Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların FETÖ'nün çeşitli kurumlarında çalıştıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve örgütün talimatı ile protestolara katıldıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.