Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun Merkezli Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltıSAMSUN - Samsun merkezli Sinop ve Kars illerini kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli Sinop ve Kars illerini kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Bafra ilçesi ile Sinop ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 6, Bafra ilçesinde 1, Sinop'ta 1 ve Kars'ta 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5'i kadın 9 kişinin FETÖ'nün çeşitli kurumlarında görev yaptıkları, bazılarında ByLock bulunduğu, örgütün bankalarında hesaplarının bulunduğu ve sosyal medya ile bağlantıların ortaya çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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