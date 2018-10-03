Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli Sinop ve Kars illerini kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Bafra ilçesi ile Sinop ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 6, Bafra ilçesinde 1, Sinop'ta 1 ve Kars'ta 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5'i kadın 9 kişinin FETÖ'nün çeşitli kurumlarında görev yaptıkları, bazılarında ByLock bulunduğu, örgütün bankalarında hesaplarının bulunduğu ve sosyal medya ile bağlantıların ortaya çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.